Погода на 26 октября

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В пятницу, 26 октября, в Чехии ожидается облачная погода, возможны
осадки. Ветер юго-западный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до
4-8 °C, днем температура воздуха составит от 11 °C до 15 °C.
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Поможем Армении: жизнь с привкусом меди
Герои нашего времени
Сотрудников госбезопасности призовут к ответу за издевательства над диссидентами
Чехия на прослушке
Почем сегодня президент, или Мимикрия номиналов марок
Чешские ритейл-парки приобрел инвестор из России
Вратари республики
Глава Нижней палаты: Визит в Москву для поддержания диалога и в
интересах чешского бизнеса