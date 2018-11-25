Погода на 26 ноября

Антон Каймаков
25-11-2018
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Синоптики ожидают, что в понедельник в Чешской Республике будет пасмурно. Дождь. В горах возможен снегопад.

Температура воздуха днем от 1 до 5°C. Ветер северо-восточный 3-7 м/с, порывы до 15 м/с.

 
 
 
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