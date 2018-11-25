Погода на 26 ноября

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Синоптики ожидают, что в понедельник в Чешской Республике будет
пасмурно. Дождь. В горах возможен снегопад.
Температура воздуха днем от 1 до 5°C. Ветер северо-восточный 3-7 м/с,
порывы до 15 м/с.
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Дети эмигрантов – скитальцы между странами и языками
Гобеленам и коврам возвращают былую красу в Индржихове Градце
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Крымское землетрясение под креслом чешского премьера
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Дети эмигрантов – скитальцы между странами и языками
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