Погода на 26 июля

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В пятницу, 26 июля, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода.
Ветер переменный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 14 – 18 °C,
днем температура воздуха составит от 29 °C до 33 °C.
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