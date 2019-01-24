Погода на 25 января

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В пятницу, 25 января, в Чехии ожидается облачная погода, возможен снег.
Ветер восточный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -4 – -8 °C,
днем температура воздуха составит от -1 °C до -5 °C.
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Ян Палах (1948 - 1969)
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