Погода на 25 октября

В пятницу, 25 октября, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер западный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 8 – 12 °C, днем температура воздуха составит от 16 °C до 20 °C.
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