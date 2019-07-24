Погода на 25 июля

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По прогнозу синоптиков, четверг в Чехии будет солнечным и теплым.
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Прага пляжная — «Жлуте лазне» на влтавском берегу
Кровь перелетных птиц на карте Европы
В Пльзене будущие медики разных стран впервые берут в руки скальпель
Да здравствует барокко! Прага играет для королей
Пируэты сбежавшего из Мюнхена кофейного сервиза на пражской сцене
Прокати нас по Праге на тракторе!
Прага пляжная — «Жлуте лазне» на влтавском берегу
Крепость Пецка – каменная «косточка» средневековья