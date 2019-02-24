Погода на 25 февраля

Антон Каймаков
24-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По прогнозу синоптиков, понедельник в Чехии будет облачным. Температура воздуха ночью от 0 до -4°C. Днем от 9 до 13°C.

Ветер переменный, к вечеру северо-западный 2-5 м/с.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 