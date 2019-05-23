Погода на 24 мая

В пятницу, 24 мая, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь. Ветер переменный слабый 1-4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 5 – 9 °C, днем температура воздуха составит от 18 °C до 22 °C.