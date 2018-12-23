Погода на 24 декабря

В понедельник, 24 декабря, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь, местами снег. Ветер северо-западный 4-8 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 0 – 4 °C, днем температура воздуха составит от 1 °C до 5 °C.