Погода на 23 января

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По прогнозу синоптиков, среда в Чешской Республике будет ясной. Лишь на
юго-западе страны ожидается пасмурная погода и снегопад.
Температура воздуха днем от -4 до 0°C. Ветер восточный, юго-восточный 2-6
м/с.
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Как звучит...
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