Погода на 23 января

По прогнозу синоптиков, среда в Чешской Республике будет ясной. Лишь на юго-западе страны ожидается пасмурная погода и снегопад.

Температура воздуха днем от -4 до 0°C. Ветер восточный, юго-восточный 2-6 м/с.