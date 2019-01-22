Погода на 23 января

Антон Каймаков
22-01-2019
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По прогнозу синоптиков, среда в Чешской Республике будет ясной. Лишь на юго-западе страны ожидается пасмурная погода и снегопад.

Температура воздуха днем от -4 до 0°C. Ветер восточный, юго-восточный 2-6 м/с.

 
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