Погода на 23 ноября

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В пятницу, 23 ноября, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер
юго-восточный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2 - +2 °C, днем
температура воздуха составит от 2 °C до 6 °C.
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