Погода на 23 декабря

По прогнозу синоптиков, понедельник в Чехии будет пасмурным. Возможны небольшие осадки.
Температура воздуха днем 5-6°C. Ветер северо-западный, западный 5-6 м/с.
Бедржих Грозный – чех, раскрывший тайну хеттского языка
К 75-летию окончания Второй мировой в Праге появится памятник власовцам
Врачей из Украины и России все больше, но пройти через экзаменационное сито все труднее
Администрация пражского района Прага-Ржепорые проголосовала за установку памятника «власовцам»
Чехия депортировала 4-х иностранцев, проживавших в зданиях, находящихся в распоряжении посольства РФ