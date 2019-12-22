Архив передач

Погода на 23 декабря

Антон Каймаков
22-12-2019
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По прогнозу синоптиков, понедельник в Чехии будет пасмурным. Возможны небольшие осадки.

Температура воздуха днем 5-6°C. Ветер северо-западный, западный 5-6 м/с.

 
 
 
 
 
 
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