Погода на 23 декабря

Тимур Кашапов
22-12-2018
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В воскресенье, 23 декабря, в Чехии ожидается облачная погода, местами дожди. Ветер западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 2 – 6 °C, днем температура воздуха составит от 4 °C до 8 °C.

 
 
 
 
 
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