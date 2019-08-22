Погода на 23 августа

В пятницу, 23 августа, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Ветер восточный, северо-восточный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 8 – 12 °C, днем температура воздуха составит от 24 °C до 28 °C.