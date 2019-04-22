Погода на 23 апреля

Тимур Кашапов
22-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Во вторник, 23 апреля, в Чехии ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 5 – 9 °C, днем температура воздуха составит от 14 °C до 18 °C.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 