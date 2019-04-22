Погода на 23 апреля

Во вторник, 23 апреля, в Чехии ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 5 – 9 °C, днем температура воздуха составит от 14 °C до 18 °C.
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