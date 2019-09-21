Погода на 22 сентября

Антон Каймаков
21-09-2019
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Согласно прогнозу синоптиков, воскресенье в Чехии будет ясным и солнечным. После полудня ожидается появление облачности. Утром возможен туман.

Температура воздуха днем от 18 до 22°C. Ветер юго-восточный, южный 2-5 м/с.

 
 
 
 
 
 
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