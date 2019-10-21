Архив передач

Погода на 22 октября

Антон Каймаков
21-10-2019
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По прогнозу синоптиков, вторник в Чехии будет облачным. Без осадков.

Температура воздуха днем от 13 до 17°C. Ветер юго-западный, северо-западный 1-2 м/с.

 
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