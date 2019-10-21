Погода на 22 октября

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Архив передач
По прогнозу синоптиков, вторник в Чехии будет облачным. Без осадков.
Температура воздуха днем от 13 до 17°C. Ветер юго-западный,
северо-западный 1-2 м/с.
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