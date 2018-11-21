Погода на 22 ноября

По прогнозу синоптиков, грядущий четверг в Чехии будет пасмурным. Возможен густой туман, а также снегопад.

Температура воздуха днем от 1 до 5°C, на северо-западе страны от – 1 до +2°C. Ветер восточный, северо-восточный 2-5 м/с.