Погода на 22 ноября

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По прогнозу синоптиков, грядущий четверг в Чехии будет пасмурным.
Возможен густой туман, а также снегопад.
Температура воздуха днем от 1 до 5°C, на северо-западе страны от – 1 до
+2°C.
Ветер восточный, северо-восточный 2-5 м/с.
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