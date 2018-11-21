Погода на 22 ноября

Антон Каймаков
21-11-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По прогнозу синоптиков, грядущий четверг в Чехии будет пасмурным. Возможен густой туман, а также снегопад.

Температура воздуха днем от 1 до 5°C, на северо-западе страны от – 1 до +2°C. Ветер восточный, северо-восточный 2-5 м/с.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30