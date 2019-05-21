Погода на 22 мая

По прогнозу синоптиков, в среду в Чехии ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди, в отдельных регионах грозы.

Температура воздуха днем около 14-18°C. Ветер западный, северо-западный 3-7 м/с, порывы до 15 м/с.