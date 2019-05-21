Погода на 22 мая

Антон Каймаков
21-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По прогнозу синоптиков, в среду в Чехии ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди, в отдельных регионах грозы.

Температура воздуха днем около 14-18°C. Ветер западный, северо-западный 3-7 м/с, порывы до 15 м/с.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31