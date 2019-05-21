Погода на 22 мая

Вещание на русском
Архив передач
По прогнозу синоптиков, в среду в Чехии ожидается переменная
облачность. Возможны кратковременные дожди, в отдельных регионах
грозы.
Температура воздуха днем около 14-18°C.
Ветер западный, северо-западный 3-7 м/с, порывы до 15 м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Eгор Корешков примеряет камзол чешского композитора
Бедность в Праге – вчера и сегодня
Кафедральный собор св. Вита отмечает юбилей своего освящения
Освобождение Праги на военных картах СССР и США
МИД Чехии продолжает переговоры о сокращении числа российских
дипломатов в Праге
Пражский реквием. «И следы куда-то в никуда»
Кто придумал называть май «кветен»
Туристический поток вырос, но изменилась его структура