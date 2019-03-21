Погода на 22 марта

В пятницу, 22 марта, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Ветер переменный слабый 1-4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -3 – 1 °C, днем температура воздуха составит от 13 °C до 17 °C.
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