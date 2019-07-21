Погода на 22 июня

По прогнозу синоптиков, понедельник в Чехии будет облачным. Утром в некоторых регионах ожидается туман. На северо-востоке страны возможны слабые осадки.

Температура воздуха днем от 26 до 30°C. Ветер переменный, слабый 2-5 м/с.