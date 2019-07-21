Погода на 22 июня

Вещание на русском
Архив передач
По прогнозу синоптиков, понедельник в Чехии будет облачным. Утром в
некоторых регионах ожидается туман. На северо-востоке страны возможны
слабые осадки.
Температура воздуха днем от 26 до 30°C.
Ветер переменный, слабый 2-5 м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Прага пляжная — «Жлуте лазне» на влтавском берегу
Кровь перелетных птиц на карте Европы
В Пльзене будущие медики разных стран впервые берут в руки скальпель
Годовщину закладки Карлова моста отметили началом ремонтных работ
Да здравствует барокко! Прага играет для королей
Прокати нас по Праге на тракторе!
Юбиляр Карел Готт: «Иди за счастьем»
Крепость Пецка – каменная «косточка» средневековья