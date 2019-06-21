Погода на 22 июня

По прогнозу синоптиков, суббота в Чехии будет облачной. Возможны кратковременные дожди и грозы.
Температура воздуха днем от 22 до 26°C. Ветер северо-восточный, северный 3-7 м/с.
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