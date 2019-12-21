Погода на 22 декабря

Согласно прогнозу синоптиков, воскресенье в Чехии будет пасмурным. Температура воздуха от 3 до 5°C. Возможны небольшие осадки. Ветер западный, потом южный 2-3 м/с.
К 75-летию окончания Второй мировой в Праге появится памятник власовцам
Бедржих Грозный – чех, раскрывший тайну хеттского языка
Врачей из Украины и России все больше, но пройти через экзаменационное сито все труднее
Администрация пражского района Прага-Ржепорые проголосовала за установку памятника «власовцам»
Чехия депортировала 4-х иностранцев, проживавших в зданиях, находящихся в распоряжении посольства РФ