Архив передач

Погода на 22 декабря

Антон Каймаков
21-12-2019
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Согласно прогнозу синоптиков, воскресенье в Чехии будет пасмурным. Температура воздуха от 3 до 5°C. Возможны небольшие осадки. Ветер западный, потом южный 2-3 м/с.

 
 
 
 
 
 
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