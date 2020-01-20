Архив передач

Погода на 21 января

Антон Каймаков
20-01-2020
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По прогнозу синоптиков, вторник будет в Чехии ознаменован низкой облачностью. В некоторых регионах в течение дня возможно кратковременное рассеивание облачности.

Температура воздуха днем от -2 до +2°C. Ветер северо-восточный, к вечеру юго-западный 2-6 м/с. Атмосферное давление во вторник несколько снизится.

 
 
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