Погода на 21 января

По прогнозу синоптиков, вторник будет в Чехии ознаменован низкой облачностью. В некоторых регионах в течение дня возможно кратковременное рассеивание облачности.
Температура воздуха днем от -2 до +2°C. Ветер северо-восточный, к вечеру юго-западный 2-6 м/с. Атмосферное давление во вторник несколько снизится.
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