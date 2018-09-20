Погода на 21 сентября

Тимур Кашапов
20-09-2018
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В пятницу, 21 сентября, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода, возможен дождь. Ветер южный, юго-западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 11-15 °C, днем температура воздуха составит от 26 °C до 30 °C.

 
 
 
 
 
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