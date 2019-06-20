Погода на 21 июня

В пятницу, 21 июня, в Чехии ожидается облачная погода, на большей части территории страны возможен дождь. Ветер западный 1-4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 13 – 17 °C, днем температура воздуха составит от 23 °C до 27 °C.
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