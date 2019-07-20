Погода на 21 июля

По прогнозу синоптиков, воскресенье в Чехии будет облачным, на западе страны возможно сгущение облаков. В большинстве регионов Чешской Республики ожидаются осадки, возможны грозы.

Температура воздуха днем от 26 до 30°C. Ветер западный 2-6 м/с.