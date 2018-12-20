Погода на 21 декабря

В пятницу, 21 декабря, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь, местами снег. Ветер южный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2 – 2 °C, днем температура воздуха составит от 5 °C до 9 °C.