Погода на 21 декабря

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В пятницу, 21 декабря, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь,
местами снег. Ветер южный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до
-2 – 2 °C, днем температура воздуха составит от 5 °C до 9 °C.
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Символ веры Марии Тайницер
1988 – 2018: Франция пригласила во дворец Букуа чешских и зарубежных правозащитников
Отрицание цыганского холокоста, депутатский иммунитет и свобода слова
Солженицын как зачинщик Пражской весны, борец с коммунизмом и националист
Глава чешского МИД: «Мы вместе с Украиной в эти тяжелые времена»
Особенности чешской национальной охоты
Чехия и права человека – есть повод для критики
Отрицание цыганского холокоста, депутатский иммунитет и свобода слова