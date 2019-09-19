Погода на 20 августа

Тимур Кашапов
19-09-2019
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В пятницу, 20 августа, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер переменный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 2 – 6 °C, днем температура воздуха составит от 13 °C до 17 °C.

 
 
 
 
 
 
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