Погода на 20 августа

Антон Каймаков
19-08-2019
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Согласно прогнозу синоптиков, вторник в Чехии будет облачным и дождливым. Возможны грозы.

Температура воздуха в течение дня от 19 до 24°C. Ветер восточный, северо-восточный 2-6 м/с.

 
 
 
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