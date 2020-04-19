Архив передач

Погода на 20 апреля

Антон Каймаков
19-04-2020
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По прогнозу синоптиков, понедельник в Чехии будет солнечным. Температура воздуха днем от 6 до 13°C. Ветер восточный около 5 м/с.

 
 
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