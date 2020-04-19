Погода на 20 апреля

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Архив передач
По прогнозу синоптиков, понедельник в Чехии будет солнечным.
Температура воздуха днем от 6 до 13°C.
Ветер восточный около 5 м/с.
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Испанский грипп – смертоноснее, чем война
«Мы чувствуем — Бог отныне также слышит нас, глухих»
Недостроенный храм. Тысячелетняя загадка пражского Вышеграда
Испанский грипп – смертоноснее, чем война
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