Погода на 2 января 2019 года

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По прогнозу синоптиков, среда в Чешской Республике будет облачной.
Ожидается снегопад, в первую очередь в горах.
Температура воздуха днем от -1 до +3°C.
Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 25 м/с.
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Солженицын как зачинщик Пражской весны, борец с коммунизмом и националист
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