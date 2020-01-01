Погода на 2 января 2019 года

Антон Каймаков
01-01-2019
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По прогнозу синоптиков, среда в Чешской Республике будет облачной. Ожидается снегопад, в первую очередь в горах.

Температура воздуха днем от -1 до +3°C. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 25 м/с.

 
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