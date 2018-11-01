Погода на 2 ноября

В пятницу, 2 ноября, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер переменный 1-4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 4-9 °C, днем температура воздуха составит от 11 °C до 15 °C.
Бывший глава МИД считает, что председатель парламента должен был поднять в России тему вторжения 1968 г.
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