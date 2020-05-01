Архив передач

Погода на 2 мая

Тимур Кашапов
01-05-2020
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В субботу, 2 мая, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 3 – 7 °C, днем температура воздуха составит от 14 °C до 18 °C.

 
 
 
 
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