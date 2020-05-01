Погода на 2 мая

В субботу, 2 мая, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 3 – 7 °C, днем температура воздуха составит от 14 °C до 18 °C.
Чехия за коронавирусным «железным занавесом» – это надолго?
Тридцать лет назад чехи провели «Ленинопад»
Гусит на чешском троне, мечтавший объединить Европу. 600 лет королю Иржи из Подебрад
Чешский молекулярный биолог Пекова: «Новый коронавирус создан человеком»
В Чехии отменен запрет на свободное передвижение; можно выезжать за границу и собираться группами