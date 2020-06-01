Погода на 2 июня

По прогнозам синоптиков, во вторник в Чехии с утра будет ясно и солнечно, к вечеру облачно, а потом пасмурно. Ожидается дождь.

Температура воздуха от 12 до 19°C. Ветер северо-западный, северный от 3 до 4,5 метров в секунду.