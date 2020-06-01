Погода на 2 июня

Архив передач
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Архив передач
По прогнозам синоптиков, во вторник в Чехии с утра будет ясно и
солнечно, к вечеру облачно, а потом пасмурно. Ожидается дождь.
Температура воздуха от 12 до 19°C. Ветер северо-западный, северный от 3 до
4,5 метров в секунду.
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