Погода на 2 декабря

По прогнозу синоптиков, понедельник в Чехии будет облачно.
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Ханойский взлом: русские хакеры из Праги держали под контролем чешские визы
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Информация российских СМИ не соответствует действительности: на месте монумента маршалу Коневу не собираются ставить памятник Власову
Являются ли трудовые мигранты спасением для Чехии?
Памятник бойцам РОА в Праге: шквал эмоций