Погода на 2 августа

В пятницу, 2 августа, в Чехии ожидается переменная облачность, возможен дождь. Ветер переменный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 14 – 18 °C, днем температура воздуха составит от 23 °C до 27 °C.
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