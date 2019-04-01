Погода на 2 апреля

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Во вторник, 2 апреля, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер
переменный слабый 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1 – 3 °C,
днем температура воздуха составит от 12 °C до 16 °C.
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