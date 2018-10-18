Погода на 19 октября

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В пятницу, 19 октября, в Чехии ожидается облачная погода, возможны
осадки. Ветер северный, северо-восточный 2-5 м/с. Ночью столбик
термометра опустится до 5-9 °C, днем температура воздуха составит от 15 °C
до 19 °C.
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