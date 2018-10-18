Погода на 19 октября

В пятницу, 19 октября, в Чехии ожидается облачная погода, возможны осадки. Ветер северный, северо-восточный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 5-9 °C, днем температура воздуха составит от 15 °C до 19 °C.