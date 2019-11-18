Погода на 19 ноября

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Архив передач
По прогнозу синоптиков, вторник в Чехии будет пасмурным, но без
осадков.
Температура воздуха днем от 3 до 6°C.
Ветер юго-восточный около 3 м/с.
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