Архив передач

Погода на 19 ноября

Антон Каймаков
18-11-2019
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По прогнозу синоптиков, вторник в Чехии будет пасмурным, но без осадков. Температура воздуха днем от 3 до 6°C. Ветер юго-восточный около 3 м/с.

 
 
 
 
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