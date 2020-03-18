Погода на 19 марта

В четверг, 19 марта, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода. Ветер переменный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 5 – 9 °C, днем температура воздуха составит от 13 °C до 17 °C.
С 17 марта пользоваться общественным транспортом Праги можно только в повязке, закрывающей нос и рот
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Чехия закрывается от COVID-19. Чрезвычайное положение: что, где, куда
Коронавирус постепенно проникает в чешские регионы
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