Погода на 19 июля

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В пятницу, 19 июля, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер западный 2-6
м/с. Ночью столбик термометра опустится до 11 – 15 °C, днем температура
воздуха составит от 24 °C до 28 °C.
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Франц Кафка в когтях Матушки Праги
Как уберечь Антарктику? В Праге проходит международная конференция
Неделя под водой с аквалангом и кружкой пива
Ян Гус – еретик, мученик, учитель
Кирилл и Мефодий. Славянская азбука для диалога с Создателем
Годовщину закладки Карлова моста отметили началом ремонтных работ
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Да здравствует барокко! Прага играет для королей