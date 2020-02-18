Архив передач

Погода на 19 февраля

Тимур Кашапов
18-02-2020
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В среду, 19 февраля, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер юго-западный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1 – 3 °C, днем температура воздуха составит от 3 °C до 7 °C.

 
 
 
 
 
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