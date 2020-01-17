Погода на 18 января

По прогнозам синоптиков, суббота в Чехии будет облачной, возможно, пасмурной. Ожидается дождь, в горах снегопады.
Температура воздуха днем от -1 до +3°C, в некоторых областях до 6°C. Ветер юго-восточный, к вечеру северо-западный 2-6 м/с.
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