Погода на 18 января

По прогнозам синоптиков, суббота в Чехии будет облачной, возможно, пасмурной. Ожидается дождь, в горах снегопады.

Температура воздуха днем от -1 до +3°C, в некоторых областях до 6°C. Ветер юго-восточный, к вечеру северо-западный 2-6 м/с.