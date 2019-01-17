Погода на 18 января

В пятницу, 18 января, в Чехии ожидается облачная погода, возможен снег с дождем. Ветер северо-западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2 – 2 °C, днем температура воздуха составит от 0 °C до 4 °C.