Погода на 18 января

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В пятницу, 18 января, в Чехии ожидается облачная погода, возможен снег с
дождем. Ветер северо-западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра
опустится до -2 – 2 °C, днем температура воздуха составит от 0 °C до 4 °C.
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Как звучит...
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