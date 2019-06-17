Погода на 18 июня

Антон Каймаков
17-06-2019
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По прогнозу синоптиков, вторник в Чехии будет ознаменован переменной облачностью. На востоке страны сгущение облаков. Возможны грозы.

Температура воздуха днем от 25 до 29°C. Ветер северо-восточный, восточный 2-5 м/с.

 
 
 
 
 
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