Погода на 18 августа

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Согласно прогнозу синоптиков, воскресенье в Чехии будет облачным.
Возможен дождь и грозы.
Температура воздуха днем от 28 до 32°C. Ветер южный 3-7 м/с. К вечеру
направление ветра сменится на западное.
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Крылышко или ножка?
Рука помощи наркоманам и их близким
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Что нам стоит дом построить, напечатал и живи
Чехи среди тысяч «врагов народа» в расстрельных ямах Сандармоха
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Между Чехией и Украиной появятся новые авиамаршруты
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