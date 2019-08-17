Погода на 18 августа

Антон Каймаков
17-08-2019
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Согласно прогнозу синоптиков, воскресенье в Чехии будет облачным. Возможен дождь и грозы.

Температура воздуха днем от 28 до 32°C. Ветер южный 3-7 м/с. К вечеру направление ветра сменится на западное.

 
 
 
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