Погода на 18 апреля

В субботу, 18 апреля, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода. Ветер переменный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 6 – 10 °C, днем температура воздуха составит от 17 °C до 21 °C.
Испанский грипп – смертоноснее, чем война
Премьер Чехии обратился к палате депутатов с просьбой продлить ЧП
Чешское правительство облегчило некоторые правила карантина
В Москве нацболы напали на посольство Чехии в отместку за демонтаж пражского памятника Коневу
Эпидемиолог: От коронавируса нужно защитить группу риска; остальные должны выработать иммунитет