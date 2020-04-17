Архив передач

Погода на 18 апреля

Тимур Кашапов
17-04-2020
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В субботу, 18 апреля, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода. Ветер переменный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 6 – 10 °C, днем температура воздуха составит от 17 °C до 21 °C.

 
 
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