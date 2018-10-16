Погода на 17 октября

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По прогнозу синоптиков, среда в Чехии будет ясной и солнечной.
Температура воздуха днем от 18 до 22°C. Ветер переменный до 3 м/с.
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