Погода на 17 мая

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В пятницу, 17 мая, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь.
Ветер юго-восточный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 3 – 7
°C, днем температура воздуха составит от 15 °C до 19 °C.
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Насколько успешны просители убежища в Чехии?
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Милан Штефаник. Прерванный полет в независимую Чехословакию
Освобождение Праги на военных картах СССР и США
Пороховые ворота. Перекресток времен
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МИД Чехии продолжает переговоры о сокращении числа российских
дипломатов в Праге