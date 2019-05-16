Погода на 17 мая

В пятницу, 17 мая, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь. Ветер юго-восточный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 3 – 7 °C, днем температура воздуха составит от 15 °C до 19 °C.